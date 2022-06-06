Karaman’a kültür turlarını başlatarak turizmi canlandıracak proje

Karamanlı yatırımcı Hasan Bulut, birbirinin önünü açan bütüncül farklı projelerle kentin turizmine ve sosyal-kültürel yaşamına ciddi katkı verileceğini söyledi.

Yatırımcı Hasan Bulut, hayata geçirecekleri birbirini destekleyen projeleri bir otelde düzenlediği toplantı ile basın mensuplarına anlattı. Karaman’ın sürdürülebilir turizm çerçevesinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bulut, “Bu projemiz, hedef gruplarımıza yönelik yapacağımız 2-3 günlük paket programlarla Karaman’da kültür turları başlatacak bir yatırımdır. Çarpan etkisi ile turizm çeşitlendirilmesi yanında diğer sektörlerinde önünü açacak ve gelişmelerini sağlayacaktır. Karaman’ın Turizm katma değerinden daha çok pay alarak ekonomisine, istihdamına ve tanıtımına doğrudan katkı verecek bir yatırımdır. Bu nedenle şirket olarak hedefimiz memleketimiz Karaman’a çok sayıda turisti çekmektir" dedi.

“Karaman’ın turizmini canlandıracak projelere start verdik”

Pandemi yasakları nedeniyle 2018 yılını baz aldığımızda Karaman’a kendi gurbetçilerimizde dahil olmak üzere 80 bin kişinin geldiğini belirten Bulut, “Çevremizdeki komşu illere baktığımız da ise aynı yıllar içerisinde Konya’ya 3 milyon, Aksaray’a 900 bin ve Nevşehir’i 1 milyon 800 bin turist ziyaret etmiş. Her yılda bu illerimizin turist sayısı artmaya devam etmektedir. Bir Karamanlı projeci ve yatırımcı olarak yaptığımız ihtiyaç analizi çalışmalarımızdaki araştırmalar ve tespitlerde şehrin ciddi anlamda sürdürülebilir bir yapıda turisti tutacak, yani gezginin konforuna hitap edecek alternatif aktivite ve alternatif konaklama altyapı tesislerine ihtiyacı olduğunu belirledik. Tüm Karamanlının ortak hedefi olan Karaman’ın turizmin katma değerinden daha fazla pay alması için bizlerde bu anlamda nasıl memleketimize bir fayda sağlarız noktasında bütüncül sürdürülebilir projeler hazırladık. Şimdi bu projeleri tek tek yapmaya başladık. İncelediğimizde Karaman’ın yabancı turisti çekebilecek ciddi anlamda kültür, tarih, inanç, gastronomi, karavan ve çadır turizmi potansiyeli var" diye konuştu.

“Ortak hedef, Karaman’a yılda 1.5 milyon turisti çekebilmek olmalı”

Yaptıkları yatırımlar sayesinde şehrin turist çekmeye başlayacağını anlatan Bulut, “Şuan Akköprü ve Şarözü Doğal Yaşam ve Dinlenme Tesisi ile İbrala Doğal Üretim Çiftliğinde yapım çalışmaları devam ediyor. Butik otellerin olacağı bu turizm merkezlerin de insanların rahat edebilecekleri ve doğayla baş başa kalacakları birçok hizmet yer alıyor. Bu yerler hizmete başlayınca kendiliğinden Karaman’da yeni girişimci ve yatırımcılarla turizm merkezlerinin sayısı artacak. Bizim hedefimiz şehrin turizmini canlandıracak yerlerin artmasından sonra 2035 yılına kadar yılda 1.5 milyon yabancı turisti buraya çekmektir. Bu sayıdaki turisti Karaman’a çektiğimiz takdirde yıllık şehrin turizmden elde edeceği gelir 15 milyar lira olacaktır. Şehrin gelişimi için çok büyük bir meblağdır. Karaman’ın turizmin katma değerinden daha fazla pay alması için kamu-özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ve yapılan projelerin desteklenmesi noktasında başta siyasiler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin destek vermesi gerekmektedir “dedi.

Hasan Bulut, daha sonra basın mensuplarına çalışmaların sürdüğü Şarözü Doğal Yaşam ve Dinlenme Tesisini gezdirdi.