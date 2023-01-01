Karaman Valisi Akkoyun görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yeni yıla girilmesi nedeniyle görev başında olan kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Akkoyun, beraberinde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile kentin çeşitli bölgelerinde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün uygulama noktasını ziyaretinde görevli polislerin yeni yılını kutlayan Vali Akkoyun, Ereğli yolundaki jandarma uygulama noktasında jandarma ekipleriyle bir süre sohbet etti. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılbaşını görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile hastanedeki hastaları ziyaret eden Akkoyun, hastalarla sohbet ederek acil şifalar diledi.

Akkoyun, son olarak İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı merkezini de ziyaret ederek çalışan personelin yeni yılını kutladı.