Karaman İl Sağlık Müdürü Kurşun’dan sağlık çalışanlarına karanfil

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

İl Müdürü Kurşun, beraberindeki Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Musa Şahin ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Fatih Rüştü Delen ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret etti. Burada sağlık çalışanlarının haftasını kutlayan İl Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nın hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde görev yapanların haftası olarak kutlandığını belirterek, “Acil Sağlık Hizmetleri yurt genelinde şehir merkezlerinden, en uç noktalardaki köylere kadar uzanan çok büyük bir hizmettir. Acil sağlık hizmetlerinin amacı, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan herkese, günün 24 saatinde, ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak, hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve ihtiyaç halinde en uygun sağlık merkezine ulaştırmaktır. Acil sağlık hizmetleri bünyesinde, hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı acil yardım ambulanslarına ek olarak hava ambulansları uçak ve helikopter, deniz ambulansları, palet takılabilen ambulanslar, 4 yaralı taşıyan ambulanslar, yoğun bakım ve obez ambulansları ile motosiklet ambulansları da hizmet vermektedir” dedi.

Ziyaretlerde sağlık çalışanları ile bol bol sohbet eden İl Müdürü Kurşun, haftalarını kutlayarak karanfil verdi.