Karaman FK başkanından taraftara tribünleri doldurun çağrısı

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, 26 Mart Pazar günü kendi sahalarında konuk edecekleri Karaman FK-Ergene Velimeşe maçına tüm taraftarları davet ederek, takımlarına destek vermelerini istedi.

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karaman Futbol Kulübüne bütün kesimlerin destek olması gerektiğini dile getiren Başkan Han, “Eynesil Belediyespor deplasmanında 3-1 galip gelerek bizleri sevindiren, son dakikaya kadar mücadele eden, teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Umuyoruz ki bu galibiyet serisinin başlangıcı olur ve hak ettiğimiz sıralamada yer alırız. Görüyoruz ki takımımıza sahip çıkıldığı takdirde bu sezon üst lige çıkacağız ve buna da sonsuz inanıyoruz. Herkesin takımımıza sahip çıkması gerekiyor. Yarın kendi sahamızda oynayacağımız Ergene Velimeşespor maçına herkesi davet ediyorum. Karaman’ın en büyük reklamı Karaman FK’dir. Pazar günü saat 14.00’de Kemal Kaynaş Stadyumu tribünleri doldurarak takımımızı destekleyelim” dedi.