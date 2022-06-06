Karaman Belediyesinin düzenlediği Kitap Günleri sona erdi

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri, kitapseverlerin gösterdiği büyük ilgiyle sona erdi.

Karaman Belediyesinin düzenlediği Kitap Günleri 27 Mayıs tarihinde kapılarını kitapseverlere açmıştı. 10 gün süren etkinlikler süresince şair ve yazarlarla tanışıp dinleme fırsatı bulan vatandaşlar, yazarlara ait kitaplarını da imzalatma fırsatı buldu. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kitap günlerine ünlü isimlerle birlikte 50’den fazla yayınevi ve Karamanlı şair ve yazarlar da katıldı. Etkinlik süresince kitap günlerine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, önümüzdeki yıl bu etkinliğin daha da genişleterek devam edeceğini söyledi.