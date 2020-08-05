Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi
KARAMAN BELEDİYESİ ŞEHİR GENELİNDE KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR.
Karaman Belediyesi şehir genelinde kent estetiğine yönelik yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Karaman Belediyesi ekipleri Tahsin Ünal Mahallesi Şabaniye Camisi yanında bulunan yolda gerçekleştirdiği çalışmayla alanı daha görsel ve kullanışlı hale getirdi. Yapılan çalışmayla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Bölgede araç trafiğinin tek şeritli olmasından dolayı yayaların yoğun olarak kullandığı yolda yenileme çalışması yapıldı. Bölgenin baştan sona ele alındığını, alanın tabanına parke taşı döşenerek süs havuzu yapıldı ve böylelikle daha önce kullanışsız ve kötü görüntüsü olan bölge bu çalışmayla birlikte daha estetik ve kullanışlı hale getirildi. Alanın aydınlatma çalışmasıyla özellikle akşamları cazibe merkezine dönüşmüştür” denildi.
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