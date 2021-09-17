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Karaman Belediyesi, Urgan Mahallesindeki asfalt çalışmasını tamamlandı

Karaman’ın kent merkezine uzak mahallelerinden biri olan Urgan Mahallesinde yollar baştan sona yenilendi.

KARAMAN 17.09.2021, 13:55
Karaman Belediyesi, Urgan Mahallesindeki asfalt çalışmasını tamamlandı

Karaman’ın kent merkezine uzak mahallelerinden biri olan Urgan Mahallesinde yollar baştan sona yenilendi.

Karaman Belediyesi tarafından bir süredir Urgan Mahallesinde yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Şehir merkezine ulaşımı sağlayan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 1991. Sokak, yeniden düzenlenerek modern bir hale getirildi. Çalışmalar kapsamında asfaltı ve altyapısı yenilenen yola ayrıca kaldırım ve kilitli parke taşı döşendi. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, sebze hali, Urgan ve Kırobası yolundaki trafik akışını rahatlatmak için mahalle girişinde yeni kavşak çalışmasında başlattı.

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