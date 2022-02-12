Karaman Belediyesi EMITT Fuarı’nda Karaman’ı tanıttı

İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Karaman Belediyesi’nin standı büyük gördü.

Karaman Belediyesi, Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan EMITT fuarında yerini aldı. 9 Şubat’ta başlayan ve bu yıl 25.’si gerçekleştirilen fuarda, Karaman Belediyesi için açılan stant, ilk günden itibaren en beğenilen ve en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Kentin turizm potansiyelinin tanıtımı için her fırsatı değerlendiren Karaman Belediyesi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük turizm fuarında, Karaman’ı uluslararası seyahat acentelerine, turizm temsilcilerine ve ziyaretçilere tanıttı. Fuarda açılan stantta, şehrin turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü yöresel tatlar ve ürünler de sergilendi. Ayrıca fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine kent tarihi, turizmi ve doğası hakkında bilgiler verildi.