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Karaman Belediyesi bakım ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Karaman Belediyesi şehrin farkı bölgelerinde bulunan mahalle parklarında bakım ve aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.

KARAMAN 03.12.2020, 09:37
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Karaman Belediyesi bakım ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Karaman Belediyesi şehrin farkı bölgelerinde bulunan mahalle parklarında bakım ve aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kış aylarının gelmesi ve pandemi nedeniyle çalışmalarını daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaptığı parklarda aydınlatma çalışmalarının yanı sıra bakım, onarım ve tadilat çalışmaları da gerçekleştiriyor. Parkların daha güvenli ve vatandaşların huzur içerisinde gidebileceği alanlar haline getiren ekipler, eksiği ve sorunu olan parkları tek tek tespit ediyor, belirli bir plan çerçevesinde bakım ve onarımını yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında Larende Altgeçidinin aydınlatma çalışmasını gerçekleştiren ekipler, yapımı yeni tamamlanan Piri Reis Mahallesinde bulunan hemzemin geçidinin aydınlatma çalışmasını tamamladı. Diğer yandan birçok bulvar, cadde ve sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışması yapan belediye ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla orta refüjleri daraltarak daha kullanışlı hale getiriyor. Düzenleme yapılan refüjler daha estetik taşlarla modernize edilirken aynı zamanda da aydınlatma direklerinin dikilmesiyle birlikte şehrin görüntüsü daha görsel hale getiriliyor.
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