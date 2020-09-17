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Karaman Belediyesi akıllı vezne sayısını arttırdı

KARAMAN’DA VATANDAŞLAR FARKLI BÖLGELERE YERLEŞTİRİLEN AKILLI VEZNE ÖDEME VE SU YÜKLEME NOKTALARI SAYESİNDE BELEDİYEYE GİTMEDEN İŞLEMLERİNİ İSTEDİKLERİ ZAMAN YAPABİLECEKLER.

KARAMAN 17.09.2020, 11:15
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Karaman Belediyesi akıllı vezne sayısını arttırdı

Karaman’da vatandaşlar farklı bölgelere yerleştirilen akıllı vezne ödeme ve su yükleme noktaları sayesinde belediyeye gitmeden işlemlerini istedikleri zaman yapabilecekler.

Karaman Belediyesi daha önce belli noktalarda bulunan akıllı vezne ödeme ve su yükleme noktalarının sayısını artırarak ihtiyaç duyulan dört farklı bölgeye daha kurulum yaptı. Larende Mahallesi Muhtarlık Ofisi yanı, Yeşilada Mahallesi Sebahattin Özer İş Merkezi önü, Elmaşehir Mahallesi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi önü ve Valide Sultan Mahallesi Karaman Lisesi karşısına kurulan akıllı vezneler hizmet vermeye başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeni kurulan bu yeni noktalar sayesinde vatandaşlarımız akıllı su sayaçlarına kontör yüklemesi, mekanik sayaçların abone numarası vasıtası ile ödemeleri, belediye vergi borçlarının ödemeleri ve taksitli ödemeler gerçekleştirilebilecek. Tüm bankaların kredi kartları ve tüm banka kartları ile ödeme yapılabilen akıllı veznelerde nakit ödemede yapılabilecek. Vatandaşlarımız belediyeye gitmeden birçok işlemini bu noktalardan gerçekleştirebilecekler. Akıllı vezneler ilerleyen zamanlarda kentin farklı noktalarına da kurulacak” denildi.

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