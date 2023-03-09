İlkokul öğrenciler depremzede çocuklar için ördükleri atkıları Karaman’a gönderdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şehit Abdullah Erkmen İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, büyük bir dayanışma örneği göstererek Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan depremzede çocuklar için yoğurt kovalarından atkı ördü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak amacıyla tüm Türkiye seferber olurken, Polatlı Şehit Abdullah Erkmen İlkokulu öğrencileri de büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Sınıf öğretmeni Meryem Şimşek’in başlattığı ‘Kovadan Atkı Yapma’ etkinliğine katılan minik öğrenciler, yoğurt kovalarını kullanarak ördükleri atkıları ve yazdıkları mektupları Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan depremzede öğrencilere gönderdi. Karaman’da yaşayan bir arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Şimşek, “Deprem olduğu günden beri hepimiz gerek maddi, gerekse manevi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ben bir öğretmen olarak, öğrencilerimin de bu yardım faaliyetlerine katılmaları gerektiğini düşündüm. Ankara Polatlı Şehit Abdullah Erkmen İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri ’Kovadan Atkı Yapma’ etkinliği ile yoğurt kovalarından atkı örerek depremzede arkadaşlarının yüzlerini güldürmek istediler. Bu sayede öğrencilerim sorumluluk, yardımlaşma, empati kurma, iyilik gibi değerleri de yaparak yaşayarak öğrenmiş oldular. Yavrularımızı bu hassasiyetlerinden ötürü canı gönülden tebrik ediyorum. Örülen atkılar umarım depremzede çocuklarımızı bir nebze de mutlu olmalarına vesile olur" dedi.

Karaman’da Nefise Sultan Kız Yurduna ulaşan atkı ve mektuplar ise, yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyon ile depremzede çocuklara dağıtıldı.