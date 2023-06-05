İlk kez katıldığı judo şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu

Karamanlı minik judocu Leyla Abanuz, ilk kez katıldığı şampiyonada bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Judo Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Balıkesir’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’nda judo antrenörleri Aylin Dinler ve Ahmet Ömre Türe eşliğinde 13 sporcuyla mücadele eden Karaman judo takımı, 24 kilo kızlarda Leyla Abanuz ile madalyaya uzandı. İlk kez katıldığı ulusal şampiyonada bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü olan Abanuz, madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu, daha çok çalışarak Karaman’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Balıkesir’de düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcu Leyla Abanuz’u tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, ”2023 Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 24 kilo kızlarda mücadele eden ve bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcumuz Leyla Abanuz’u kutluyorum. Daha yolun başında olan genç sporcumuzun daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tam. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimizi de kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.