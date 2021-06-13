IELTS Dil Sınavı, Karaman’da KMÜ imkanları ile düzenlenecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Karaman’da bir ilke daha imza atıyor. British Council’ın gerçekleştirdiği iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en fazla tercih edilen dil sınavlarından IELTS, KMÜ altyapısı ile Karamanla buluşuyor.

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Karabük, Mersin, Erzurum ve Manisa’nın ardından Karaman’da da düzenlenmeye başlayacak olan Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı IELTS, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi desteğiyle adayların dil yeterliğini ölçecek. İlki 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan IELTS testleri için kayıtlar British Council Türkiye web sitesi www.britishcouncil.org.tr adresi üzerinden açıldı. KMÜ altyapısı ile bilgisayar üzerinden Karaman’da IELTS imkanı sunacak olan British Council, sınav sonuçlarının 2 ile 5 gün gibi kısa bir sürede öğrenilebilmesini sağlarken aynı zamanda kişiye özel kulaklıklarla daha rahat ve odaklı dinleme avantajı da sunuyor. Talep doğrultusunda haftanın yedi günü, sabah, öğle ve akşamüstü olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı IELTS testine, aynı zamanda hafta sonu da giriş yapılabilecek. Akademik ve genel amaçlı olmak üzere iki farklı sınav seçeneği sunan IELTS, akademik amaçlı olarak bir yükseköğrenim ortamında ihtiyaç duyulan İngilizce yeterliliğini test ederken genel eğitim sınavı kapsamında ise gündelik hayat içerisinde kullanılan İngilizce yeterliliğini ölçüyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı IELTS’in Karaman’da KMÜ altyapısıyla düzenlenmeye başlayacak olmasının dil sınavlarına hazırlanan adaylar için oldukça önemli olduğunu belirterek "KMÜ olarak dünyada en bilinen sınav türlerinden IELTS’i British Council aracılığıyla Karaman’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz, Türkçenin yanı sıra yabancı diller konusunda da her geçen gün altyapısını güçlendirmekte ve gerek dil öğretiminde gerekse dil yeterlik sınavlarının düzenlenmesinde ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir" dedi.