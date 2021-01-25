Güneyyurt’a modern kültür merkezi

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yapımı tamamlanan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi açılış gününü bekliyor.

Sahip olduğu fonksiyonel özellikleri ile belde sakinlerinin hizmete açılmasını beklediği kültür merkezi, 3 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan kültür merkezi hakkında bilgiler veren Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, "Kültür merkezimizin inşaatı şuanda tamamlandı. Çevre düzenlenmesi yapıldı, etrafının yeşillendirmesi bahar aylarında tamamlanacak. Kültür merkezimiz 3 bin metrekarelik bir alan üzerine yapıldı. İçerisinde 2 bin kişilik açık ve bin kişilik de kapalı iki ayrı salon bulunmaktadır. Yine bina içerisinde yaklaşık bin kişilik konferans salonu var. Bay ve bayan ayrı olmak üzere iki ayrı spor salonu, aktivite salonu, kütüphane, meslek kursları için derslikler ve nikah salonu bulunuyor. Şu anda inşaatı tamamlanıp belediyemize devri yapıldı. İnşallah pandemi süreci biter bitmez bir şölen havasında açılışımızı yapacağız’’ dedi.

İçerisinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılabileceği, sergilerin açılabileceği, farklı kursların düzenlenebileceği salonların yer aldığı kültür merkezi modern ve nezih bir mekan olarak Güneyyurt halkına hizmet verecek.