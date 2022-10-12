GSB’ye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler Karaman’ı gezdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu’ndan kalan öğrenciler için uyum programı çerçevesinde günübirlik gezi programı düzenlendi.

Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik günü birlik gezi programı düzenlendi. Düzenlenen gezi programında öğrencilerin ilk durağı merkezde yer alan tarihi ve kültürel alanlar oldu. Karaman Müzesi, Aktekke Cami ve Tartan Konağı gibi kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen üniversite öğrencileri, Karaman’ın tarihi güzelliklerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliklerden dolayı oldukça memnun kalan öğrenciler, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtlarında düzenlenen uyum programı etkinliklerinin devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimiz için uyum programları çerçevesinde günübirlik gezi programları düzenliyoruz. Her yurdumuz belirli günlerde öğrencilerimiz için gezi programı düzenleyerek, öğrencilerimizin kenti yakından tanımasına yardımcı olmaya çalışıyor. Öğrencilerimiz için ayrıca gençlik merkezi ve genç ofis ziyaretleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen gençlik merkezi faaliyetleri, projeler, kamplar, yarışmalar gibi birçok faaliyet hakkında bilgilendirilmeleri sağlanıyor. Öğrencilerimize yıl boyunca düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.