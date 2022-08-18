Gençlik Merkezi’nin gitar eğitimlerine yoğun ilgi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açılan gitar eğitimleri çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini görüyor.

Karaman’da gitar öğrenmek isteyen ve gitar bilgisini daha üst düzeye çıkarmak isteyen gençler, Gençlik Merkezi’nin Güzel Sanatlar Atölyesi bünyesinde eğitim verdiği gitar kurslarına gidiyor. Gitarın tüm inceliklerini öğrenmek isteyen kursiyerler eğitmen Harun Akbaş eşliğinde temel akorlar ve akorlarla ilgili şarkılar öğreniyor. Eğitimlerin eğlenceli ve verimli geçtiğini belirten Akbaş, ’’Gençlik merkezi bünyesinde başlattığımız gitar eğitimlerimize gençlerimizin ilgilisi bizleri mutlu ediyor. Amacımız, 14-29 yaş aralığındaki gençlerimize verdiğimiz ücretsiz eğitimlerle gitarı sevdirmek. Eğitimlerimiz Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Gençlik Merkezimizde devam ediyor. Gitara ilgi duyan tüm gençlerimizi Gençlik Merkezimize bekliyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz kurslarla gençlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de, ”Gençlerimizin ikinci evi olan gençlik merkezlerimizde gençlerimize en iyi imkanı sağlayarak, ücretsiz eğitimlerimizle gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yaz ayının girmesiyle birlikte birçok branşta ücretsiz kurslar açtık. Gençlerimizin açılan kurslara yoğun ilgisi ise bizleri gerçek anlamda mutlu etti. Gitar eğitimlerimiz de ücretsiz verdiğimiz kurslardan bir tanesiydi. İlk günden itibaren gençlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Gitar eğitimine gelen gençlerimiz ayrıca eğitimlerinin yanında gençlik merkezimizin diğer imkanlarından da ücretsiz bir şekilde yararlanma fırsatı buldu. Gençlerimizden isteğimiz, bizlerden bir şeyler istesinler. Bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin taleplerini yerine getirelim. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.