Ermenek’te Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm Paneli

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ’Ermenek Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm’ konulu panel düzenlendi.

Ermenek Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak çevrimiçi olarak katılırken Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Alparslan Argun, İl Genel Meclis Üyeleri, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve öğrenciler de panelde yer aldı.

Panelde ilk olarak söz alan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek’in tarihi güzelliklerinin tanıtılması ve turizminin gelişmesi için il ve ilçedeki paydaşlarıyla ortak projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Ermenek, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan nadide bir ilçemizdir"

Rektör Namık Ak ise konuşmasında Ermenek’in tarihinin çok eski dönemlere kadar uzanan ve ilk çağlardan günümüze kadar insanlık tarihinin önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir ilçe olduğunu hatırlatarak, "Gerek kültürel geçmişi gerekse de doğal güzellikleriyle bölgemizin istisnai yerleşim yerlerinden birisi olan Ermenek; arkeoloji, tarih, gastronomi ve turizm potansiyellerini barındırmasının yanı sıra endemik türler bakımından da ülkemizde özel bir yere sahiptir. Bu özellikleri ile de farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren nadide bir ilçemizdir. Bu bakımdan bu güzel ilçemizin çok sayıda araştırmacının katkılarıyla pek çok yönden incelenmesi büyük bir önem taşırken bu alanlardaki kazanımları sürdürülebilir kılmak, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek toplumsal ve akademik hayata katkıda bulunabilmek üniversitemizin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Rektör Ak, panelin her yönüyle faydalı bir panel olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından yönlendiriciliğini KMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali Orak’ın yaptığı panele geçildi. Panelde gün boyunca çeşitli konu başlıklarında sunumlar yapıldı. Doç. Dr. Erol Yüksel, Doç. Dr. Mehmet Demirel, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Akif Gökçe ve Doktora Öğrencisi İlker Kılıçman’ın sunumlarının ardından panel KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın genel değerlendirmesi ile devam etti.

Panel onurluk ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.