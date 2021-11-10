banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Ermenek’te Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm Paneli

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ’Ermenek Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm’ konulu panel düzenlendi.

KARAMAN 10.11.2021, 13:33
Ermenek’te Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm Paneli

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ’Ermenek Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm’ konulu panel düzenlendi.

Ermenek Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak çevrimiçi olarak katılırken Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Alparslan Argun, İl Genel Meclis Üyeleri, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve öğrenciler de panelde yer aldı.

Panelde ilk olarak söz alan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek’in tarihi güzelliklerinin tanıtılması ve turizminin gelişmesi için il ve ilçedeki paydaşlarıyla ortak projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Ermenek, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan nadide bir ilçemizdir"

Rektör Namık Ak ise konuşmasında Ermenek’in tarihinin çok eski dönemlere kadar uzanan ve ilk çağlardan günümüze kadar insanlık tarihinin önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir ilçe olduğunu hatırlatarak, "Gerek kültürel geçmişi gerekse de doğal güzellikleriyle bölgemizin istisnai yerleşim yerlerinden birisi olan Ermenek; arkeoloji, tarih, gastronomi ve turizm potansiyellerini barındırmasının yanı sıra endemik türler bakımından da ülkemizde özel bir yere sahiptir. Bu özellikleri ile de farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren nadide bir ilçemizdir. Bu bakımdan bu güzel ilçemizin çok sayıda araştırmacının katkılarıyla pek çok yönden incelenmesi büyük bir önem taşırken bu alanlardaki kazanımları sürdürülebilir kılmak, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek toplumsal ve akademik hayata katkıda bulunabilmek üniversitemizin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Rektör Ak, panelin her yönüyle faydalı bir panel olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından yönlendiriciliğini KMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali Orak’ın yaptığı panele geçildi. Panelde gün boyunca çeşitli konu başlıklarında sunumlar yapıldı. Doç. Dr. Erol Yüksel, Doç. Dr. Mehmet Demirel, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Akif Gökçe ve Doktora Öğrencisi İlker Kılıçman’ın sunumlarının ardından panel KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın genel değerlendirmesi ile devam etti.

Panel onurluk ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6