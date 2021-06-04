Ermenek’te "cezaevine kitap bağışı" kampanyası

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kitap bağış standının açılışında bir konuşma yapan Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, "Bir kitap bir umut" sloganıyla başlatılan Ceza İnfaz Kurumlarında özel olarak dizayn edilecek kütüphanelerde hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulacak olan kitap bağış kampanyasına katılarak katkıda bulunanlara ve bu önemli kampanyanın geniş kitlelere ulaştırılmasında büyük destekleri olan değerli basın mensuplarına ve Ermeneklilere çok teşekkür ediyoruz. Kitap bağış kampanyamız, 16 Haziran 2021 tarihine kadar Ermenek Adalet Sarayı önünde ve Lütfi Elvan Kent Meydanı’ndaki stantlarda devam edecek. Kitap bağışı kampanyasına herkesin destek vermesini bekliyoruz “dedi.

Açıklamanın ardından Başsavcı ve beraberindekiler standı gezerek kitapları inceledi.