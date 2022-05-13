Ermenek’te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe merkezinde bulunan Ermenek Anaokulu öğrencilerine Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polislerince trafik eğitimi verildi. Anaokulunda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciye trafik kuralları ve trafikte yapılmaması gerekenler anlatıldı. Özellikle yaya geçidi, trafik ışıkları ve çocuk koltuğuna oturmaları gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrencilere, ebeveynlerinin trafik kurallarına uymadıklarında uyarmaları gerektiği anlatıldı. Öğrenci velilerinden Gülşah Başar, "Çocuklarımızın küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmesi son derece önemli. Oğlumu okuldan alıp eve dönüş sırasında babasını uyarması bizi mutlu etti. Eğitimi veren polislere, eğitimi organize eden öğretmenlerimize ve okul müdürümüze teşekkür ederim” dedi.