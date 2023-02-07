Ermenek ilçesinden deprem bölgesine 1 tır dolusu yardım

Karaman’ın Ermenek ilçesinde depremzedeler için bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Ermenek Kaymakamlığı ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yardımlar sonunda ısıtıcı, battaniye ve gıdalardan oluşan 1 tır dolusu malzeme toplandı. Toplanan yardımlar görevliler tarafından yüklendiği tırla deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.