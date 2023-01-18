Belediye Başkanı Kalaycı: “Rektörümüz başarılı çalışmalara imza atacaktır”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin, Türkiye’nin gelişmekte olan kaliteli eğitim kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Kalaycı, “Üniversitemizin Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın rektörlüğünde başarılı çalışmalara imza atacaktır. Buradan hem akademik kadrolarına hem de sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Rektörümüze de yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da, ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekleri için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkür etti.