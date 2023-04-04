Basketbol grup müsabakaları Karaman’da yapılacak

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Grup müsabakalarında 10 ilden 252 sporcu bir üst tur mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Grup müsabakalarında heyecan 6 Nisan Perşembe günü başlıyor. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenecek müsabakalarda 10 ilden 21 takım ve 252 sporcu yarı final mücadelesi verecek. Karaman takımlarının da kızlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edeceği grup müsabakalarında Aksaray, Antalya, Hatay, Kırşehir, Kilis, Konya, Mersin, Niğde ve Adana illeri yer alıyor. 4 gün sürecek müsabakalar, 9 Nisan Pazar günü yapılacak son gün karşılaşmalarının ardından tamamlanacak.

Karaman’da sportif müsabakaların aralıksız devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 4 gün sürecek müsabakalarda yarı final mücadelesi verecek tüm sporculara başarılar diledi.