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Başkan Kalaycı: “Trafiğin yoğun olduğu yolları daha konforlu hale getiriyoruz”

Karaman Belediyesi, trafik akışının yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

KARAMAN 23.10.2021, 13:20
Başkan Kalaycı: “Trafiğin yoğun olduğu yolları daha konforlu hale getiriyoruz”

Karaman Belediyesi, trafik akışının yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, 3. TOKİ’lere giden Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı ile Kızılay Caddesinde refüj, kaldırım ve asfalt çalışması yapıyor. Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapılarak daha sağlıklı ve konforlu yolların yapılacağını belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Şehrin birçok noktasında yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İl Özel İdaresi önünden 3. TOKİ’lere giden Şehit Muhammed Yalçın Bulvarında refüj bulunmuyordu, araç trafiğinin daha sağlıklı işlemesi için burada imar planına uygun şekliyle düzenleme çalışması gerçekleştirerek bulvarı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Yine TOKİ’ler bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 5. Etap TOKİ’lere bağlanan Kızılay Caddesinde de asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehir genelinde gerçekleştirdiğimiz kavşak ve refüj düzenleme çalışmalarımız hem trafik akışını daha sağlıklı hale getirdi hem de şehre modern bir görüntü kazandırdı. Ekiplerimiz şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde yaz-kış demden çalışmalarını bundan sonrada sürdürecek” dedi.

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