Başkan Kalaycı: “Karaman, köklü tarihi ve ekonomiye katkısıyla ülkemizin güzide bir şehridir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman’ın köklü tarihi ve ekonomiye verdiği katkıyla ülkenin güzide bir şehri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kalaycı, Karaman’ın il oluşunun 33. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Kalaycı, mesajında, “21 Haziran 1989 tarihinde Türkiye’nin 70. vilayeti olan Türk Dilinin Başkenti Karaman, köklü tarihi, coğrafi konumu ve ekonomiye katkısıyla, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin önemli ve güzide şehirlerinden birisi olmuştur. Geçen sürede, ilimizin gelişip büyümesi için emeği geçen herkese şükranlarımı sunarak bu şehrin güzel insanları için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyor, Karaman’ımızın il oluşunun 33 yılını kutluyor, tüm Karamanlı hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.