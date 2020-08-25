Ayrancı Belediyesi’nden badminton sporcularına malzeme desteği
KARAMAN’IN AYRANCI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL BÜYÜKKARCI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA BELEDİYEYİ TEMSİL EDECEK OLAN BADMİNTON SPORCULARINA EŞOFMAN VE FORMA TAKIMI DAĞITTI.
Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan badminton sporcularına eşofman ve forma takımı dağıttı.
Ayrancı spor salonundaki dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükkarcı, "Gençlerin sportif faaliyetlere katılımını mühimsiyor, bu alandaki girişimlerini destekliyoruz. Belediye olarak kurduğumuz kulüp bünyesinde spor dallarındaki becerilerini tespit ettiğimiz gençleri lisanslı oyuncular yaparak kulüp bünyesinde yarışma ve müsabakalara katıyoruz. Bugün farklı yaş grubundan 15 badminton sporcumuza eşofman ve forma takımı dağıttık. Bu çocuklarımız 2018-2019 Türkiye Şampiyonası’nda yarışmıştı ve birçoğu da dereceler elde etti. Öte yandan küçük bir ilçe olmamıza karşın kulüp yöneticisi ve antrenör arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu sporcular arasında birde Türkiye şampiyonu olan ve Milli takım seçmelerine de katılan kardeşlerimiz bulunuyor. Bu sporcularımız 2020-2021 Türkiye Şampiyonası’nda da yarışarak ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bu kardeşlerimizin başarıları daha küçük yaşlardaki hemşerilerimiz açısından gıpta edileceğinden ilçede spora olan ilgi ve alakanın artacağı kanaatindeyim. Ayrıca, genç kardeşlerimizin rol model olarak görebilecekleri başarılı sporcuları destekliyor olmaktan ve Ayrancı’da sporun çıtasının her geçen gün yükselmesinden dolayı da son derece mutluyuz. Genç kardeşlerime şampiyona da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Dağıtım töreninde sporculara forma ve eşofmanlarını veren Büyükkarcı, gençlerle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Malzeme dağıtım törenine Başkan Büyükkarcı’nın yanı sıra Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Polat Kılınç ve Ayrancı Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Uyanık katıldı.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25