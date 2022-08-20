Atık malzemeler çocukların elinde süs eşyası ve oyuncak oldu

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin yaz etkinliklerine gelen öğrenciler, atık malzemeleri tekrar değerlendirerek süs eşyası ve oyuncağa dönüştürdü.

Karaman Gençlik Merkezi’nin yaz etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz olarak açtığı Dini İlimler Atölyesi Kur’an-ı Kerim eğitimlerine katılan öğrenciler, atık malzemelerden süs eşyası ve oyuncak yaptı. Dini ilimler eğitmeni Hacer Kaba, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin eşliğinde yaklaşık 1 saat süren etkinlikte öğrenciler kağıt, poşet, karton, pamuk, ip ve düğme gibi atıkları evleri renklendiren süs eşyaları ve oyuncaklara dönüştürdüler. Öğrenciler, geri dönüşüm çerçevesinde atık malzemelerden yaptıkları birbirinden renkli çalışmalarla mutlu olduklarını belirtti.

Gençlik Merkezlerinde verilen ücretsiz eğitimlerle çocuk ve gençlerin gelişimine destek olmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Gençlik merkezleri olarak çocuk ve gençlerimizin her zaman yanındayız. Bugün de Dini İlimler Atölyemizde eğitimlere gelen 10-15 yaş arası öğrencimize atık malzemeleri tekrar değerlendirmeleri ve farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinliğe imza attık. Öğrencilerimiz 1 saat boyunca atık malzemelerle çeşitli süs eşyası ve oyuncak yaptı. Öğrencilerimizin ürettikleri malzemelerle hem kendileri mutlu oldu hem de bizleri mutlu ettiler. Gençlik merkezlerimiz bünyesinde çocuk ve gençlerimize yönelik projelerimiz ve etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm çocuk ve gençlerimizi gençlik merkezlerimize bekliyoruz ”dedi.