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Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Karaman’da mutfak tüplerinin bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KARAMAN 21.09.2021, 13:56
Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Karaman’da mutfak tüplerinin bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 246. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Apartman sakinlerinin bodrum katta mutfak tüplerinin bulunduğunu söylemesi üzerine polis, sokak giriş çıkışlara kapatarak bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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