Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yeni diş ünitlerinin kurulumu yapıldı

Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine alımı yeni diş ünitlerinin kurulumu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde, sağlık alanında vatandaşlarımıza hizmet vermek adına sağlık yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu yatırımlarımızın içinde bulunan tıbbi cihaz konusundaki girişimlerimiz ise son hızıyla devam etmektedir. Burada Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize Karaman İl Özel İdaresi tarafından alımı gerçekleştirilen yeni diş ünitlerimizin kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bunun yanı sıra diş hekimi kadro kapasitesi 32 olan hastanemizin, girişimlerimiz sonucunda diş hekimi kadro sayısı bakanlığımız tarafından 43’e yükseltilmiştir. Bununla birlikte 1 uzman olmak üzere toplam 6 diş hekimi ataması bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Ayrıca kalan kadro sayımızı doldurmak için ise diş hekimi ataması yapılması hususunda girişimlerimiz devam etmektedir. Atama girişimlerimiz sonuca ulaştığı zaman ise vatandaşlarımızın polikliniğe erişilebilirliğini artırarak verdiğimiz sağlık hizmetini daha kaliteli seviyeye çıkarmış olacağız’’ dedi.

Sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini de belirten Kurşun, “Bu yatırımları gerçekleştirmemiz aşamasında sağlık camiamızdan desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca‘ya, Karaman Valimiz Tuncay Akkoyun’a, Milletvekillerimiz Dr. Recep Şeker, ve Selman Oğuzhan Eser’e, Karaman İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerine, Karaman İl Özel İdaresi yönetici ve personellerine teşekkürü borç biliriz. Hizmete alınan cihazlarımızın Karamanlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.