4. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni başladı

Karaman’da her yıl 4-7 Ağustos tarihlerinde kutlanan 4. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, çelenk sunma töreni ile (4 Ağustos 2022 Perşembe) başladı.

Karaman Belediyesi’nce bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler çerçevesinde çelenk töreninden sonra Türksoy el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Türkçe Parkı’nda açılan sergide, Türksoy tarafından hazırlanan el emeği göz nuru yöresel eserler katılımcıların ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Buradaki programın ardından Türksoy heyeti, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı makamında ziyaret etti.