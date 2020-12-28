banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Karadenizli bunu da yaptı

Güncel 28.12.2020, 11:00
Karadenizli bunu da yaptı
1/12

Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı