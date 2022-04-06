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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü

Güncel 06.04.2022, 14:13
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü
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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Dron ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.