banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: " Tekkeköy mağaraları"

Güncel 13.05.2021, 09:58
Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi: " Tekkeköy mağaraları"
1/10

Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olduğu düşünülen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, bir çok çağa ait kalıntılar ve kat kat mağaralarıyla tarihe ayna tutuyor.