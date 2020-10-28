banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Evde Kandil simidi tarifi
Evde Kandil simidi tarifi
HDP'den Charlie Hebdo'ya tepki
HDP'den Charlie Hebdo'ya tepki
Futbol ekonomisine Covid-19 darbesi
Futbol ekonomisine Covid-19 darbesi
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?

Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı

KARABÜK'TE KYK YURDUNUN IŞIKLARI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN YANDI.

KARABÜK 28.10.2020, 21:32
4
Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı

Karabük’te KYK yurdunun ışıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yandı.

Karabük Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla cumhuriyetin ilan edilişinin 97. Yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim" koreografisi oluşturuldu.

Önceki yıllarda öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen Türk bayraklı etkinlikler gerçekleştirilmişti. Pandemi süreci dolayısıyla öğrenciler olmasa da personeller bu ışık geleneğini devam ettirdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3