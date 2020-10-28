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Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı
KARABÜK'TE KYK YURDUNUN IŞIKLARI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN YANDI.
KARABÜK 28.10.2020, 21:32
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Karabük’te KYK yurdunun ışıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yandı.
Karabük Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla cumhuriyetin ilan edilişinin 97. Yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim" koreografisi oluşturuldu.
Önceki yıllarda öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen Türk bayraklı etkinlikler gerçekleştirilmişti. Pandemi süreci dolayısıyla öğrenciler olmasa da personeller bu ışık geleneğini devam ettirdi.
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