Youdo Bilişim, Karabük TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarına başladı

Karabük TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarına başlayan Youdo Bilişim ile imza töreni gerçekleştirildi.

21 Şubat 2022 tarihi itibariyle TEKNOKENT’e kabul edilen Youdo Bilişim ile Karabük Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık ve firma yöneticisi Erdal Yıldırım’ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan firma yöneticisi Erdal Yıldırım, firmalarının 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında kurulan Lemon Firması bünyesinde, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan McDonalds Şubelerinin görüntülü iş takibini yapan bir teknoloji ile şubelerden gelen verileri, şubelere kurulan server ve kameralar ile kontrol ederek çalışma verimini takip eden bir sistem kurulduğunu söyledi.

Sistem sayesinde birçok şubede yapılan promosyon ihmali tespiti yapıldığını ifade eden Yıldırım, “Bu sayede şubeler için çalışan takibi daha verimli hale getirildi. Türkiye’de kurduğumuz Youdo şirketi kapsamında Karabük Üniversitesi TEKNOKENT’te geliştirilecek olan proje kapsamında Amerika’daki zincir restoranlarda oldukça yaygın olan arabaya servis ile sipariş alımı sırasında yapılan aktivitelerin takibi hedeflenmektedir” dedi.

Sistem hakkında bilgi veren Yıldırım, “Sipariş vermek isteyen bir müşteri arabası ile şubenin farklı noktalarından Drive Thru hattına giriş yapmaktadır. Bu hat üzerinde ilerleyerek megafon yanında durarak siparişini vermektedir. Hazırlanan siparişini almak için ilerleyerek, cam bölmeden siparişini teslim almaktadır. Burada saatte kaç araç sipariş verdiği bilgisi şubelerin çalışan takibi için önemli bir bilgidir. Gelişen yapay zeka teknolojileri ile görüntü üzerinde araç tanıma oldukça kolay hale gelse de, birden fazla görüntü üzerinde aynı anda takip yüksek işlem gücü maliyeti getirmektedir. Bu sistemin performans maliyet oranının yüksek olması için aynı anda şube etrafında bulunan birçok kameradan gelen görüntüyü işlemesi gerekmektedir. Ayrıca her şube için bir gpu’da maliyeti yüksek bir çözüm olduğu için geliştirilecek sistemin birden fazla şubenin görüntüsünü daha az bir işlem gücü ihtiyacı ile çözmesi gerekmektedir. Proje kapsamında, hedef, bu problemi geleneksel makine öğrenmesi ve gelişen derin öğrenme algoritmalarını entegre şekilde kullanarak çözen bir yazılım geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından imza töreni karşılılıklı başarı dilekleri ile sonlandı