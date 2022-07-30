YKS’de 109 öğrenci ilk 20 bin içerisinde yer aldı

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ÖSYM tarafından okulların kullanımına açılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) raporları çerçevesinde, kentteki başarı durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akbaş, 2022 YKS sonuçları doğrultusunda alınan verilerle birlikte Karabük’ün kitlesel başarısının önceki senelere göre arttığını belirtti.

YKS sonuçları doğrultusunda Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencisi Tuana Saraçoğlu’nun Alan Yeterlilik Sınavında (AYT) alanı itibariyle soruların tamamını doğru cevaplayarak tam puan aldığını, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Şeyma Habergetiren’in de Y-TYT Ek Puanlı Yerleştirmede Türkiye geneli İmam Hatip Liseleri arasında Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Akbaş, “ÖSYM tarafından açıklanan YKS raporlarını okul ve alan bazlı incelediğimizde sınav başarımız gelenekselleşmiş olarak bu yıl da artmış olarak devam etmektedir. Bu bağlamda LGS’nin ardından YKS’de de önemli başarılar elde ettik. YKS puan türlerine göre başarı sırası ilk 20 bini baz alarak bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuç itibariyle farklı ortaöğretim okullarımızdan sınava giren 109 öğrencimiz Türkiye geneli ilk 20 bin içerisinde yer aldı. Öğrencilerimiz birden fazla testte ilk 20 bine girdiği halde öğrencilerimizin en yüksek başarısının baz alınması suretiyle yapılan çalışma farklı kriterler de değerlendirilerek elde edilen sonuçlar önümüzdeki yıllar itibariyle başarı grafiğimizin yükselerek devamlılık göstermesine kaynaklık edecektir. Yaptığımız analiz sonuçları bizlere önceki yıllarımıza göre akademik başarımızın sistematik olarak arttığını göstermektedir. Öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Karabük’ün yıllar itibariyle geleneksel haline gelmiş başarı grafiğinin tesadüf olmadığını, topyekun azim, sebat ve kararlılık örneği olduğunu kaydeden Akbaş, “Geçmişi iyi irdeleyip ileriye dönük planları hazırlamak ve uygulama iradesinin önemli bir göstergesidir. Bu anlamda Karabük Eğitim Ailesi olarak yeni eğitim öğretim yılında akademik başarımızı daha da artıracak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da bu yıl elde ettiğimiz ivmeyi daha da hızlandıracağız. Bu duygu ve düşünceler ile sevgili çocuklarımızın bir üst öğretime hazırlanmasında emeği geçen il, ilçe yöneticilerimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize bir üst öğretim hayatında başarılar diliyorum” dedi.