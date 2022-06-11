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Yılın en iyi STK’sı TÜMBİKON seçildi

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), ‘Dijital Dünyanın Enleri’ yarışmasında yılın en iyi vizyoner sivil toplum kuruluşu seçildi.

KARABÜK 11.06.2022, 13:32
Yılın en iyi STK’sı TÜMBİKON seçildi

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), ‘Dijital Dünyanın Enleri’ yarışmasında yılın en iyi vizyoner sivil toplum kuruluşu seçildi.

Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen “Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri” bu yıl 10’uncu kez sahiplerini buldu. İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen görkemli ödül töreninde Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) geceye damga vurdu. Yarışmada yılın en iyi vizyoner sivil toplum kuruluşu seçilen TÜMBİKON’nun başarı ödülü Genel Başkan Cevdet Akay’a takdim edildi.

Törende Akay’a İcra Kurulu Başkanı Arif Ekşi, TÜMBİAD Başkan Vekili Ayşe Çebi, TÜMBİKON Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sadiye Çelik eşlik etti.

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