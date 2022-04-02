Yerleşim yerine gelen çakalın uluması sonu oldu

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde kangal cinsi köpek ipini kopararak yerleşim yerine gelip uluyan çakalı telef etti.

Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde aç kalan çakal yerleşim yerine kadar yaklaştı. Çakalın ulumasını duyduktan sonra tehlikeyi sezen kangal, bağlı olduğu ipi kopararak peşine koştu. 5 dakika sonra sesleri duyan Serkan Dedeoğlu isimli vatandaş, olay yerine gittiğinde kangalın çakalı telef ettiğini gördü.