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Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası’nda finalde

Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu kız futsal takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda finale yükseldi.

KARABÜK 11.06.2022, 15:48
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası’nda finalde

Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu kız futsal takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Mardin’in ev sahipliğinde Türkiye çapında düzenlenen ve tüm ortaokullar arasında gerçekleşen Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası’nda Karabük temsilcisi Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Karabük temsilcisi 10 karşılaşmada rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü. Final karşılaşması 12 Haziran Pazar günü saat 11.00 de Karabük temsilcisi ile Kayseri temsilcisi arasında oynanacak.

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