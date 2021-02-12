Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu ardından "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi ile kurulan ‘Yenilenebilir Enerji Atölyesi’ enerji üretimine başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusunu yaptığı "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda kurulan Mesleki Eğitim Merkezi’nde kurulan Yenilenebilir Enerji Atölyesi’nde enerji üretiminin başladığı belirtildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte atölyede incelemelerde bulundu. Atölye hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Akbaş gerçekleştirilen proje faaliyetleri için teşekkür ederek, projenin amaçlarına uygun ilerlemesi ve Karabük eğitimine fayda sağlaması için gerekli her türlü çalışmanın gerek proje ekibi gerekse proje faydalanıcısı idareci ve öğretmenleri ile birlikte titizlikle uygulanmasını istedi.

8 öğretmenin Yenilenebilir Enerji Atölyesinde eğitime başladığını ifade eden Akbaş, "Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinden, elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Proje kapsamında enerji atölyesi vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerimiz istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanmaktadır" dedi.

Proje ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.