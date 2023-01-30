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Yenice’nin yeni Kaymakamı Güneş göreve başladı
Yenice Kaymakamı Gizem Tokur’un İçişleri Bakanlığı oluru ile Eflani’ye görevlendirilmesinin ardından Yenice Kaymakamlığına da Eflani Kaymakamı Büşra Güneş görevlendirildi.
KARABÜK 30.01.2023, 14:01
Yenice Kaymakamı Gizem Tokur’un İçişleri Bakanlığı oluru ile Eflani’ye görevlendirilmesinin ardından Yenice Kaymakamlığına da Eflani Kaymakamı Büşra Güneş görevlendirildi.
Kaymakam Büşra Güneş, Yenice’deki görevine başladı. Yenice’deki görevine başlayan Kaymakam Büşra Güneş, 14 Şubat 2022 tarihinden bu yana Eflani Kaymakam Vekilliği görevinde bulunuyordu. Güneş, İçişleri Bakanlığı oluru ile Yenice Kaymakamlığına görevlendirildi.