Yeniceli Dernekler Karabük’te buluştu

Zonguldak ve Kdz. Ereğli’de bulunan Yeniceliler Dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğince organize edilen kahvaltı programında bir araya geldi.

Zonguldak Yeniceliler Kültür, Turizm ve Yardımlaşma Derneği başkanı Bülent Bağbaşı ve yönetim kurulu, Karadeniz Ereğli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Şener Mısırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Murat Çorbacı’nın davetiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı sonrasında dernek yöneticileri yaptıkları açıklamada "Yenicemizi temsil eden bu üç derneğimizin; sık sık bir araya gelmesi, iş birliğini artırması, bu toplantıların ortak akıl oluşturmada faydalı olacağına inanıldığı, ilçemizle ilgili sorunların dile getirilmesi ve Yenicemizdeki yapılan/yapılacak sosyal ve kültürel çalışmalara destek verilmesi konularında birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını" açıkladırlar.

Ayrıca; Yenice ilçesinde dile getirilen "Elektrik kesintileri konusunda çözüm beklediklerini, doğalgaz konusunda adım atılması gerektiği ve Karabük -Yenice karayolunda sık sık kazaların meydana geldiğini, duble yol veya mevcut yolda üç şerit gibi bazı ilave tedbirlerin alınmasını istediler.

Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Murat Çorbacı; Zonguldak ve Kdz. Ereğli Yeniceliler Kültür, Turizm ve Yardımlaşma Derneği başkanları ile yönetim kurulu üyelerine katlımlarından dolayı teşekkür etti.