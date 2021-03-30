banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

Yenice’de velilere hijyen eğitimi verildi

Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Yenice’de öğrenci velilerini bilgilendirmeye yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

KARABÜK 30.03.2021, 10:48
1
Yenice’de velilere hijyen eğitimi verildi

Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Yenice’de öğrenci velilerini bilgilendirmeye yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Ülkü Ortaokulunda gerçekleşen ilk eğitimde salgın döneminde hijyen kuralları, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken kurallara kadar bir çok konu ele alındı. İki gün süren ve velilerin ilgi gösterdiği ilk eğitim, Ülkü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Baybaş tarafından verildi.

Çocukların ve ailelerinin hijyen konularında dikkat dikkat etmesi gerekenlerin anlatıldığı hijyen eğitimi soru cevap şeklinde sona ererken, eğitimin ilçede diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur