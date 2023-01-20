Yenice’de doğalgaz sözleşmesi imzalandı

Karabük’ün Yenice ilçesi belediyesi ve KARGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında doğalgaz işbirliği protokolü imzalandı.

Yeni Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye olarak Yenice için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını belirtti. Çaylı, "Alt ve üst yapıda yaşanacak büyük külfete rağmen, maddi her türlü sorumluluğu üzerimize alarak Yenicemiz için doğalgaz konusunda her zaman olması gerekeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek doğalgazın vatandaşlarımıza ulaşması için halkımızın yapılan çalışmalardan en az şekilde etkilenmesi için belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonunda çalışmalardan en az zararla etkilenecek şekilde tüm çalışmaları yapacağız. Yenicemize hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunarım. Halkımız ne derse o, birlikte başardık yine birlikte başaracağız" dedi.