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Yedikleri mantar sonrası hastanelik oldular
Karabük’te yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK 11.10.2021, 14:15
Karabük’te yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20) isimli vatandaşlar yedikleri mantar sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldı. Zehirlendiklerini düşünen vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.