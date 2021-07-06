Yaylacık SYM’de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı

Karabük Belediyesi tarafından mahallelerde hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezleri, yaz döneminde çocuk ve kadınlara özel spor kursları ile de hizmet vermeye başladı.

Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezinin alt katı spor salonu olarak düzenlenerek, çocuklara ve kadınlara özel spor kursları başladı. Ayrıca üst katta da bir alan kütüphane olarak hizmete girdi. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, SYM içerisinde yer alan spor merkezlerine çocukların yanı sıra bayanlarda büyük ilgi gösteriyor.

Yaylacık SYM’de incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, " Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katını büyüklerin ve çocukların kullanabileceği, spor dalında her şeyin yer aldığı spor salonu yaptık. Yeter ki vatandaşlarımız gelip kullansınlar. Öğretici öğretmenlerimiz var. Biz de çocuklara ve vatandaşlarımıza bu konuda ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İki katlı olan bu Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katında da kütüphane hizmete koyduk. Kütüphanemizde çocuklara ve büyüklere yönelik kitaplar yer alırken birbirinden farklı geliştirici akıl zeka kutu oyunlarına da yer verdik. Bunlara ilaveten lise son sınıf öğrencilerimiz için test kitaplarına kütüphanemizde yer veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda bu faaliyetlerden yararlanır. " dedi.