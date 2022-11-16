Yardım tırı Pakistan için yola çıktı

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için Karabük’te hayırsever iş insanlarının katkı ve destekleriyle hazırlanan gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım tırı dualarla uğurlandı.

Türk Kızılay Karabük Yerel Lojistik Merkezinden uğurlanan insani yardım tırının uğurlama programına Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Feridun Karataş, AFAD personeli ile hayırsever iş insanları katıldı.

Pakistan’da yaşanan sel felaketine Karabüklüler olarak duyarsız kalmadıklarını ifade eden Vali Gürel, "Bin gıda kolisi ve 400 hijyen kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini Pakistan’a ulaştırılmak üzere bugün Karabük’ten uğurluyoruz. Cumhurbaşkanımız riyasetinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.