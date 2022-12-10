Yangın hidrantları ile dolapların kontrolleri yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yangınlara karşı tedbir amaçlı yerleştirilen yangın hidrantları ve dolapların kontrolleri yapıldı.

Safranbolu’da 2019 yılında itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile mahalle aralarına yangın hidrantları ile dolapları kurulmuştu. Bu çerçevede itfaiye ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kentteki 81 yangın hidrantlarının kapakları değiştirilirken, dolapların da kilitleri yenilendi.

Korkutucu ve hasarlı afetlerin hiçbir zaman yaşanmamasını temenni eden Belediye Başkanı Elif Köse, bölgede yaşayan vatandaşlar ile esnaflara da tedbiri elden bırakmamaları konusundaki hassasiyetleri için teşekkür etti.