Yandımata’dan Başkan Çaylı’ya iade-i ziyaret

Karabük’ün Yenice ilçesinde geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Kaymakam Gizem Yandımata, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yeni görevine başlayan Kaymakam Gizem Yandımata’yı makamında ziyaret etmiş ve görevinde başarılar dilemişti.Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten,Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı başkanlık makamında iade-i ziyarette bulundu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, ilçe hakkında değerlendirmeler yapılarak iki kurum arasında ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı,ilçenin genel durumu, çalışmaları ve projeler hakkında Kaymakam Yandımata’ya bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Kaymakamı Gizem Yandımata’ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.