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Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu

Karabük Safranbolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü.

KARABÜK 15.05.2021, 18:01
Yakılan ateş az daha ormanı yakıyordu

Karabük Safranbolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş ormana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Emek Mahallesi Şahbey deresi mevkiinden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yanan ormanlık alana da kısmen sıçrayan alevlere müdahale ederek söndürdü.
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