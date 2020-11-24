banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?

Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda ağırlanıyor.

KARABÜK 24.11.2020, 16:49
1
Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor
banner422

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda ağırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında konforlu hizmet veriliyor. Öğrenciler ayrıca internet ve kantin hizmetleri imkanlarından da yararlanabiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Yurt Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu ile birlikte Hubbi Hatun Yurdu’nu ziyaret ederek yurt yönetiminden bilgi aldı.

Yurtta kalan öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için devletin tüm imkanlarını sunduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven öğrencilerle sohbet etti.

Yabancı öğrenciler ise kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Güven’e ve personellere teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu